Анадырь, 25 мая 2022, 06:02 — REGNUM В столицу Чукотки Анадырь с начала июня начнёт летать новый рейс из удалённого арктического Билибинского муниципального района. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства округа.
Авиарейс, который поможет жителям удалённых посёлков летать в столицу, будет еженедельным и обеспечит удобную стыковку с московским рейсом. С 6 июня по маршруту из Анадыря в Кепервеем и обратно начнёт летать самолёт Ан-26.
Как сообщало ИА REGNUM, с19 мая «Аэрофлот» начал регулярные полёты в столицу Чукотки Анадырь. Отмечается, что новый местный рейс позволит дополнительно перевозить до 40 пассажиров и максимально загрузить самолёты «Аэрофлота».
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