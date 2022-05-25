Анадырь, 25 мая, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В столицу Чукотки Анадырь с начала июня начнёт летать новый рейс из удалённого арктического Билибинского муниципального района. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба правительства округа.

Александр Куцкий Чукотка. Езда на собаках

пресс-служба правительства Чукотского автономного округа «Новый авиарейс из Кепервеема в Анадырь появится на Чукотке. Это позволит пассажирам Билибинского района летать в Москву через столицу Чукотки».

Авиарейс, который поможет жителям удалённых посёлков летать в столицу, будет еженедельным и обеспечит удобную стыковку с московским рейсом. С 6 июня по маршруту из Анадыря в Кепервеем и обратно начнёт летать самолёт Ан-26.

Как сообщало ИА REGNUM, с19 мая «Аэрофлот» начал регулярные полёты в столицу Чукотки Анадырь. Отмечается, что новый местный рейс позволит дополнительно перевозить до 40 пассажиров и максимально загрузить самолёты «Аэрофлота».