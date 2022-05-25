Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Торги по продаже государственного пакета акций важного для сферы обороны предприятия — АО «Звезда-редуктор» — состоялись. Пакет акций, составляющий около 93% от уставного капитала, был реализован по минимальной цене, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

«Победителем продажи признан участник № 2 — Общество с ограниченной ответственностью «СПТ — Логистик», предложивший цену приобретения акций — 1 238 465 000 рублей 00 копеек», — уточняется в протоколе.

Стоит отметить, что это минимальная цена реализации акций производителя судовых редукторных передач для кораблей ВМФ России. Изначально продать актив хотели за 2 476 930 000 рублей.

Напомним, АО «Звезда-редуктор» в едином госреестре юрлиц зарегистрировано в 2013 году. По данным с сайта общества, оно не имеет аналогов по комплексу сосредоточенных в нем технологических компетенций не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Завод среди прочего производит детали для кораблей и судов.