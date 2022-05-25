Токио, 25 мая, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Власти Японии не исключают, что КНДР якобы может провести ряд провокаций в будущем, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подготовка Японии

«Существует вероятность того, что Северная Корея пойдет на дальнейшие провокации, включая проведение ядерного испытания», — заявил он.

Ранее, 25 мая, Южная Корея заявила о зафиксированных трех пусках баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря. Япония отметила, что боеприпасы упали в акваторию вне японской экономической зоны. Ущерба ракетные пуски не принесли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее не исключили, что КНДР в будущем проведет новые ядерные испытания. По данным экспертов, испытания могут состояться в период с мая по сентябрь 2022 года.