Петропавловск-Камчатский, , 05:44 — REGNUM На Камчатке продолжается активность вулкана Безымянный, который утром 25 мая выбросил столб пепла высотой до 4,5 км. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке

По данным наблюдателей, высота вулканического облака достигает 4000-4500 метров.

«Экструзивно-эффузивное извержение вулкана продолжается. Аэрозольные облака и пепловые шлейфы от горячих лавин могут возникнуть в любой момент».

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), отмечают, что продолжающаяся деятельность Безымянного может повлиять на низколетящие самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, столб пепла на высоту примерно 5000 метров над уровнем моря был выброшен вулканом Безымянный на Камчатке.

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