Тбилиси, 25 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Частная тбилисская клиника «Вивамед», в которой находится на лечении находится Михаил Саакашвили, опубликовала специальное заявление о том, что состояние здоровья экс-президента не ухудшилось во время пребывания в клинике, сообщает 24 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Во избежание возможных осложнений в результате неправильного питания пациент продолжает лабораторное наблюдение, консультируется у различных специалистов, провёл ряд инструментальных (в том числе магнитно-резонансную томографию) исследований. Продление времени исследования было напрямую связано с процедурными вопросами, что подразумевает получение разрешения от пациента, а лабораторные данные позволяли подождать.

Состояние здоровья пациента за время пребывания в стационаре не ухудшилось: лабораторные данные стабильны в динамике, часть результатов инструментальных обследований — без отрицательной динамики.

По данным клиники, изменения, замеченные при магнитно-резонансной томографии, являются возрастными, не связаны с текущим состоянием пациента и не требуют активного медицинского вмешательства.

«Информация о том, что клиника «вивамед» не в состоянии должным образом диагностировать и лечить пациента, абсурдна и оскорбительна. Абсолютно недопустимо оказывать давление на клинику и врачей клиники, сомневаться в их компетентности и распространять ложную информацию, связанную со здоровьем пациента. Это разочаровывает и вызывает вопросы по поводу истеричной информации от некоторых врачей о том, что пациент не выходит на контакт, не может двигаться, состояние критическое и т.д. Мы призываем всех действовать в наилучших интересах пациента», — говорится в заявлении