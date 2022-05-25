Вашингтон, 25 мая, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Помощь США в демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы предложил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 24 мая сказано в пресс-релизе Госдепартамента США.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Уточняется, что Блинкен и Пашинян обсудили «положительный импульс к миру» на Южном Кавказе. Госсекретарь США предложил помощь Вашингтона по делимитации и демаркации границы Армении с Азербайджаном и призвал активнее развивать региональные связи в области транспорта и коммуникаций.

Также Блинкен подтвердил готовность Соединённых Штатов помогать на двусторонней основе и совместно с союзниками, с целью достижения «долгосрочного всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам посла США в Ереване Линн Трейси, Вашингтон с 1992 года потратил $3 млрд «на развитие демократии» в Армении.