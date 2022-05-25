Нижневартовск, Югра, 25 мая, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) откроются экоцентры по раздельному сбору отходов в рамках проекта «ЮграСобирает». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Нижневартовска Проект экоцентра в Нижневартовске

Строительство экоцентра уже начато. Он будут действовать все дни недели в удобное для жителей время.

«Экоцентр станет и образовательной площадкой. К примеру, школьники, организовав сбор макулатуры, могут принести вторсырье в экоцентр и дополнительно узнать о раздельном сборе отходов и их переработке в ходе урока экологии от регионального оператора», — сообщила начальник управления по реализации реформы обращения с ТКО АО «Югра-Экология» Елена Микишева.

В планах создать в Нижневартовске пять таких пунктов. Один из экологических пунктов появится на озере Комсомольском.