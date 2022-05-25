Москва, , 05:29 — REGNUM В среду, 25 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 26 мая в Москве переменная облачность, также без осадков. Температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер северо-западный 6−11 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °C днём. Ночью — +1… +6 °C.

В четверг, 26 мая, днём в столице ожидается +18… +20 °C, по области +15… +20 °C, облачно с прояснениями, дождь, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C.

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