Кемерово, 25 мая, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области новую выплату для семей с невысокими доходами получили родители более 30 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. В общей сложности выплачено уже 500 млн рублей, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

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«По правилам, заявления на выплату рассматриваются в течение десяти рабочих дней, — уточнили в ПФР. — В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней».

Напомним, новую выплату можно получить, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.