Хабаровск, , 05:26 — REGNUM В Хабаровском крае открылось новое импортозамещающее производство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Натуральный квас

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В селе Тополево Хабаровского района наладили выпуск отечественной альтернативы прохладительным напиткам, производители которых ушли с российского рынка из-за санкций. Это одно из немногих производств, где для изготовления русского напитка используется исключительно свежий хлеб, его специально пекут в посёлке Корфовский.

Предприятие готово производить до 10 тонн кваса в сутки. Живой напиток можно купить и без магазинных накруток на розлив в селе Тополево.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Самарской области ожидают от нового руководства АвтоВАЗа представления новой стратегии развития предприятия.