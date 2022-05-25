Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:20 — REGNUM Парламент Кемеровской области после рассмотрения в двух чтениях инициативы горсовета принял решение об изменении границ Новокузнецка. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Новокузнецк © ИА REGNUM

Он уточнил, что изменение связано с передачей территории аэропорта им. Б. В. Волынова Новокузнецку.

К территории города будут присоединены 1647 гектаров территории воздушной гавани, прилегающих к ней земель и автомобильной дороги «поворот на Костенково — обход города Новокузнецка — аэропорт». До этого это часть относилась к территорий Прокопьевского муниципального округа и Новокузнецкого муниципального района.

Кузнецов отметил, что изменения в областной закон вступят в силу после подписания закона губернатором и официального опубликования.