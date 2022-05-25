Новокузнецк, Кемеровская область, 25 мая, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Парламент Кемеровской области после рассмотрения в двух чтениях инициативы горсовета принял решение об изменении границ Новокузнецка. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

ИА REGNUM Новокузнецк

Он уточнил, что изменение связано с передачей территории аэропорта им. Б. В. Волынова Новокузнецку.

К территории города будут присоединены 1647 гектаров территории воздушной гавани, прилегающих к ней земель и автомобильной дороги «поворот на Костенково — обход города Новокузнецка — аэропорт». До этого эта часть относилась к территорий Прокопьевского муниципального округа и Новокузнецкого муниципального района.

Кузнецов отметил, что изменения в областной закон вступят в силу после подписания закона губернатором и официального опубликования.