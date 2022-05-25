Запорожье, Украина, , 05:16 — REGNUM Курс на вхождение в состав России в качестве одного из субъектов Российской Федерации возьмёт Запорожская область после её полного освобождения от украинских националистов. Об этом 24 мая заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Рогова, у Запорожской области может быть только одно будущее — стать постоянным и полноценным субъектом Российской Федерации.

«Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — сказал Рогов.

По словам Рогова, проживающие в Запорожье люди русские по ментальности, поэтому на адаптацию им понадобится максимум несколько месяцев. При этом Рогов уточнил, что уже сейчас всё больше жителей выступает за интеграцию с Россией.

Чиновник пояснил, что путь к воссоединению региона с Россией начнётся после освобождения от украинских националистов всей территории, а главное, — областного центра — города Запорожье. Как отметил Рогов, уже сейчас всё идёт к тому, что город будет освобождён, это понимают и украинские боевики, которые уже начали вывозить из Запорожья свои семьи.

Представитель администрации Запорожской области заявил, что регион всегда был передовым в Российской империи и сможет занять достойное место в Южном федеральном округе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в освобождённой части Запорожской области введена бивалютная зона.

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