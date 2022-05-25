Сеул, , 05:12 — REGNUM Совместное российско-китайское воздушное патрулирование над международными водами Японского и Восточно-Китайского морей вызвало «сожаление» у министерства иностранных дел Южной Кореи. Об этом со ссылкой на представителя ведомства 25 мая сообщает агентство Yonhap.

Дальние бомбардировщики Ту-95 в полёте Mil.ru

Несмотря на то что воздушное пространство страны нарушено не было, Сеул считает неуместным барражирование военных самолётов России и Китая в установленной в одностороннем порядке так называемой «опознавательной зоне ПВО».

МИД Южной Кореи «Китаю и России было по дипломатическим каналам выражено сожаление в связи с входом военных самолётов в опознавательную зону ПВО. Мы призвали не допускать подобного впредь».

Как сообщало ИА REGNUM, российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К 24 мая провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Министерство обороны предоставило видео совместного полёта.

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