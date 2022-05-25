Сеул, 25 мая 2022, 05:12 — REGNUM Совместное российско-китайское воздушное патрулирование над международными водами Японского и Восточно-Китайского морей вызвало «сожаление» у министерства иностранных дел Южной Кореи. Об этом со ссылкой на представителя ведомства 25 мая сообщает агентство Yonhap.
Несмотря на то что воздушное пространство страны нарушено не было, Сеул считает неуместным барражирование военных самолётов России и Китая в установленной в одностороннем порядке так называемой «опознавательной зоне ПВО».
Как сообщало ИА REGNUM, российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К 24 мая провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
Министерство обороны предоставило видео совместного полёта.
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