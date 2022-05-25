Сеул, , 05:08 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 23 956 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

По его данным, всего 21 заболевший прибыл в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что этот показатель является рекордно низким за прошедшие 16 недель. В связи с этим эксперты считают, что заболеваемость COVID-19 в Республике Корея продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 017 923. Также за минувшие сутки в стране скончались 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 029 человек.