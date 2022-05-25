Сеул, , 05:05 — REGNUM Две ракеты были выпущены Южной Кореей в ответ на ракетные испытания, которые провела КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее северокорейская сторона выпустила в направлении Японского моря три баллистические ракеты, две из которых упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Индо-Тихоокеанское командование ВС США объявило о том, что американские военные осведомлены о последних испытаниях КНДР. В ведомстве отметили, что «традиционно осуждают» подобные действия Северной Кореи, однако не видят в них непосредственной угрозы для себя и своих союзников.

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