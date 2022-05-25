Рабат, , 05:04 — REGNUM Главы министерств обороны Марокко и Мавритании договорились об укреплении военного сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба марокканских королевских вооруженных сил.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе встречи главы военных ведомств подчеркнули необходимость усиления сотрудничества в сфере обороны. Также Марокко и Мавритания обсудили проблемы в Африке, такие как нелегальная миграция и торговля людьми. Отмечается, что в рамках военного сотрудничества стран будут проводиться совместные учения, а также обмен опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Марокко обсудил с турецким коллегой ситуацию в Ливии. В ходе переговоров обсуждались совместные действия государств по разрешению политического кризиса в Ливии.