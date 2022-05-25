Салехард, , 04:59 — REGNUM Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал свои предложения по социальной поддержке жителей Ямала на заседании президиума Госсовета, который состоится 25 мая 2022 года. Об этом сообщает правительственный телеграм-канал «Пул 89».

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов Yanao.ru

«Одна из норм, которые существуют во всех наших регионах — это предоставление земельных участков многодетным. Мы видим, что абсолютно разная практика. Где-то они востребованы, люди строятся. Я из северного региона, у нас очень низкий процент людей, которые начинают реально что-то строить. То есть, получается, мера поддержки есть, а эффективность её оставляет желать лучшего. Возникает вопрос: может быть заменить её на компенсацию, чтобы человек, например, смог приобрести квартиру? » — отметил Дмитрий Артюхов.

Кроме того, ямальский губернатор подчеркнул, что в социальной политике субъектов РФ важно учитывать региональную специфику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Москве прошёл семинар-совещание по подготовке к заседанию президиума Госсовета по теме «О социальной поддержке граждан», намеченного на среду.

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