Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Сотрудники Погранично-таможенной службы США (USCBP, подчинено Министерству внутренней безопасности) собирают информацию и опрашивают американских граждан, отправляющихся на Украину участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Об этом пишет издание Politico.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Пограничников интересует, деятельность наемников после их возвращения в Соединенные Штаты. Власти США опасаются, что эти лица, которые придерживаются расистских взглядов, получат боевой опыт.

Журналисты отмечают, что своими действиями американское правительство признает, что снабжает оружием на Украине единомышленников тех людей, кого на родине считают «расистами» и «внутренними террористами». Кроме того, подчеркивается, что федеральные власти имеют достаточно оснований, чтобы предъявить обвинения тем, кто едет поддержать украинских нацистов, но задерживать боевиков в США никто не торопится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с комбината «Азовсталь» (Мариуполь) вышла и сдалась в плен большая по численности группа украинских военных, среди которых были и иностранные наемники, включая американского адмирала в отставке Эрика Олсена.

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