Варшава, 25 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. 27-летний житель западногрузинского города Зугдиди погиб в автокатастрофе на польской территории, сообщает 24 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Погибший последние несколько лет проживал в Польше, куда уехал из Грузии на заработки. Его родители тоже долго жили в Польше, но три месяца назад вернулись на родину.

По имеющейся информации, автомобиль «Фольксваген» врезался в столб, после чего перевернулся и, кроме гражданина Грузии, погибли ещё трое местных жителей.

Семья погибшего просит правительство Грузии помочь в транспортировке тела на родину. Известно, что грузинские эмигранты также собирают определённую сумму денег.