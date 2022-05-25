Якутск, 25 мая, 2022, 04:42 — ИА Регнум. В Якутии получили работу 32 вынужденных переселенца из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети из ЛНР

Большинство прибывших трудоустроились в угледобывающей компании «Колмар» в Нерюнгринском районе. Также приезжие нашли работу в сфере почтовых услуг и в здравоохранении.

На 24 мая в Якутию прибыли 274 человека, 189 из них живут в Нерюнгринском районе. В пункте временного размещения в Якутске находится 16 человек, пять из которых — дети. В целом 76 детей устроены в сады и школы.

Единовременную материальную помощь получили 144 из 216 граждан ЛНР и ДНР, обратившихся за этой помощью.

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