Техас, США, , 04:40 — REGNUM Бросить вызов оружейному лобби призвал американцев президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме 24 мая в связи с трагедией в начальной школе в штате Техас.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден отметил, что когда он занял пост главы государства, то надеялся, что ему не придётся выступать с подобным призывом. Но сейчас, после бойни в городе Ювальде, каждый должен понимать, что пришло время действовать.

«Как народ мы должны спросить себя, когда, во имя всего святого, мы бросим вызов оружейному лобби. Пришло время действовать. Мы должны ясно дать понять каждому избранному чиновнику в этой стране, что время действовать пришло», — сказал президент США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальд в штате Техас погибло, по последним данным, 18 детей и трое взрослых. Стрелявший, 18-летний местный житель, был, по предварительной информации, ликвидирован силовиками.

Это второе за последние десять дней массовое убийство в США. Предыдущая трагедия произошла в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Молодой человек 18-ти лет убил десять человек в продуктовом магазине. По версии полиции, стрелявший руководствовался мотивами расовой ненависти.

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Техас возросло число погибших при стрельбе в начальной школе