Омск, 25 мая, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Днём 25 мая в Омской области прогнозируется жара. Столбики термометров поднимутся до +27…+32 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИА REGNUM Жара

Ожидается южный, юго-восточный ветер 7-12 м/с, без осадков. Атмосферное давление будет слабо падать.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о сильной жаре.

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