Кемерово, 25 мая, 2022, 04:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) уже инвестировали в реализацию проектов более 6,9 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«В Кузбассе действуют четыре ТОСЭР: «Юрга», «Анжеро-Судженск», «Новокузнецк», «Прокопьевск». Их резиденты уже инвестировали в реализацию проектов более 6,9 млрд рублей и создали 2,9 тысячи рабочих мест, — уточнил глава региона. — И это действенный механизм развития наших моногородов. Именно льгота по страховым взносам для инвесторов наиболее привлекательна как мера поддержки резидентов. Решение о продлении её действия позволит реализовать больше инвестиционных проектов, поможет изменить экономику моногородов и создать новые рабочие места».

Напомним, что в силу вступили изменения в Налоговый кодекс России, которые позволят резидентам ТОСЭР, получившим статус до конца 2024 года, применять пониженные тарифы страховых взносов (7,6%). Сроки действия ТОСЭР в регионе продлены до 2030 года.