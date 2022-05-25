Якутск, , 04:26 — REGNUM В Якутии учреждена единовременная выплата в 100 тыс. рублей выпускникам, получившим 100 баллов по ЕГЭ в год 100-летнего юбилея республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«100 баллов на ЕГЭ — это высочайший результат 11-ти школьных лет. Успех не приходит просто так, а достигается ценой большого труда и целеустремленности. Уверен, что это станет заслуженным стимулом за их старания и отличные показатели», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

В прошлом году 30 учащихся набрали по 100 баллов: 13 человек по литературе, восемь по русскому языку, четыре — по информатике, два — по химии, наивысший балл получили работы по физике, истории и биологии (по одному выпускнику).

Как сообщало ИА REGNUM, Болонская система образования себя изжила, России пора отказываться от неё, заявил 24 мая российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков.