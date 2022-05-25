Оттава, , 04:22 — REGNUM Кандидат в лидеры оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что не будет отправлять канадских министров и высокопоставленных чиновников на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если его изберут премьер-министром страны.

Всемирный экономический форум в Давосе Weforum.org

По словам политика, члены правительства Канады должны «работать на страну», а не «продвигать на политическую повестку дня, которая противоречит интересам канадского народа». Пуальевр выразил мнение, что стремление чиновника посетить Давос должно стать «билетом в один конец».

Политик также объяснил свою позицию по ВЭФ осуждением лицемерных действий организаторов форума.

«Пожирающие бензин элиты лимузинов собираются на Всемирном экономическом форуме, чтобы читать лекции рабочему классу о выбросах углерода», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Канаде прошли внеочередные выборы в парламент, на которых победила Либеральная партия и ее лидер Джастин Трюдо, продолживший работать на посту канадского премьер-министра.

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