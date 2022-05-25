Кызыл, 25 мая, 2022, 04:17 — ИА Регнум. В Туве с 1 июня должность главы региона будет звучать по-новому. Соответствующие поправки в конституцию республики внёс Верховный хурал.

Asia-siberia.ru Парламент Тувы

Так, должность глава Республики Тува будет значиться без уточняющей приставки «председатель правительства».

Отмечается, что поправки внесены в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, согласно которому губернаторы должны называться главами регионов.