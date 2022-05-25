Москва, , 04:16 — REGNUM Введение нового сбор для пассажиров при покупке авиабилетов обсуждается в Министерстве транспорта России, сообщает газета «Известия».

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Минтранс совместно с АО «ТКП» (бывшая «Транспортная клиринговая палата») и госпоркорацией «Ростех» обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров, сообщили «Известиям» три источника на рынке», — сообщает издание.

Уточняется, что фонд будет создаваться не за счет средств из государственного бюджета. Газета предполагает, что основная цель фонда — покрытие расходов авиакомпаний перед пассажирами на случай экстренных ситуаций. При этом не исключается, что пополняться фонд будет за счет нового сбора, который будет взиматься при покупке авиабилетов.

Пока обсуждается, что сумма сбора составит от 70 до 250 рублей за один перелет. При этом газета утверждает, что введение нового сбора не повлияет на стоимость авиабилетов для пассажиров.