Абакан, 25 мая, 2022, 04:12 — ИА Регнум. План по севу пшеницы в Хакасии по состоянию на 24 мая выполнен на 98,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

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Посеяно 43,4 тыс. га (98,5% от плана). Прошлогодний показатель превышен уже на 9,3 тыс. га.

По словам специалистов, в 2022 году увеличился зерновой клин. Несколько районов перевыполнили план по пшенице. Например, в Таштыпском районе при плане в 128 га посеяно 448 га (350%).

Глава минсельхозпрода Хакасии Сергей Труфанов подчеркнул, что увеличение посевных площадей в этом году связано с несколькими факторами. Один из холдингов засеял земельные участки, которые не планировал под пшеницу. Примерно то же произошло и в фермерских хозяйствах других территорий.

«Кроме того, в связи со сложившейся в стране экономической обстановкой аграрии предполагают осенью неплохие цены на зерно, поэтому предпринимают меры по увеличению площадей под пшеницу», — уточнили в министерстве.

Что касается масличных культур, засеяно уже 8,4 тыс. га при плане в 11,2 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, хозяйства Алтайского края провели яровой сев на 71% запланированных площадей.

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