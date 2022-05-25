Тбилиси, , 16:42 — REGNUM Депутат парламента Грузии от оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе заявила, грузинские судьи очень сильно занервничали, сообщает 24 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Герард Дави. Арест продажного судьи Сисамна. 1498

«По моей информации, среди судей есть серьезная тревога, и судьи сейчас просят правительство защитить их, поскольку они принимали незаконные решения», — сказала Деканоидзе в своем выступлении на пленарном заседании парламента.

Напомним, что 24 мая председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе призвал принять меры к защите судей. Подобное выступление Кобахидзе связано с отменой американской стороной приглашения в США судье Лаше Чхиквадзе, вынесшему обвинительный приговор главе телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии.