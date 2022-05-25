Пенза, 25 мая, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Из Пензенской области в воинские части Центрального и Западного военных округов (ЦВО и ЗВО) для прохождения военной службы отправилась первая группа новобранцев весеннего призыва. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

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Для призывников и провожающих их родителей на сборном пункте военного комиссариата региона выступили творческие коллективы Пензенской области.

пресс-служба ЦВО «В ходе мероприятия гостями и всем призывникам были вручены памятные сувениры. Новобранцы пополнят воинские части, расположенные на территории Центрального и Западного военных округов».

В первой группе к месту прохождения службы убыло более 100 призывников. Всего в ходе весеннего призыва этого года из Пензенской области призывается около 1200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, военный комиссариат Татарии отправил первых призывников для прохождения военной службы в подразделения ЦВО, ЗВО и Росгвардии.