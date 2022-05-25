Запорожье, Украина, 25 мая, 2022, 04:06 — ИА Регнум. В освобождённой от националистов в результате российской спецоперации части Запорожской области введена бивалютная зона. Об этом 24 мая сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По словам Рогова, в регионе расчёты можно вести как в рублях, так и в гривнах. При этом все пособия будут выплачиваться в рублях.

Рогов отметил, что приход рубля сильно оживил экономику области. В Запорожскую область зашёл Международный расчётный банк. Как подчеркнул чиновник, программное обеспечение в банке уже налажено, открываются счета государственных предприятий и юридических лиц. Обслуживание физических лиц начнётся в ближайшие несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении бивалютной зоны в Херсонской области.