Москва, 25 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Свыше 2,8 тыс. заявок подано на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом 25 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Эти премии вручаются ежегодно в качестве меры поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от семи до 20 лет, которые учатся в профильных школах и колледжах. Лауреатов выберут в 19 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства.

«В этом году мы получили больше 2,8 тысячи заявок от талантливых ребят. Первый тур был заочным — эксперты оценивали участников по видеозаписям их выступлений. Сейчас проходит второй этап — живые прослушивания. А 20 сентября на концертных площадках Москвы начнется открытая заключительная часть конкурса. Такая система позволяет выбрать среди сотен учащихся самых ярких музыкантов, танцоров, художников и актеров», — сказала Сергунина.