Вашингтон, , 03:49 — REGNUM США осведомлены о последних ракетных пусках КНДР, которые традиционно осуждают, но не считает, что они непосредственно угрожают Соединённым Штатам или их союзникам. Об этом говорится в опубликованном 24 мая заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

Из документа следует, что в настоящее время Вашингтон оценивает ситуацию с запуском КНДР нескольких баллистических ракет и ведёт консультации «с союзниками и партнёрами».

Индо-Тихоокеанское командование ВС США «Хотя, по нашим оценкам, это событие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим и территории США или нашим союзникам, пуск ракеты подчёркивает дестабилизирующее действие незаконной программы вооружений КНДР».

Ранее стало известно о запуске Северной Кореей трёх баллистических ракет в сторону Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство проверит безопасность морских и воздушных судов из-за пусков трёх баллистических ракет, которые были осуществлены КНДР в направлении Японского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония проверит безопасность судов из-за пусков ракет со стороны КНДР