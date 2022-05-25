США не видят прямой угрозы от последних ракетных пусков КНДР
Вашингтон, 25 мая, 2022, 03:49 — ИА Регнум. США осведомлены о последних ракетных пусках КНДР, которые традиционно осуждают, но не считает, что они непосредственно угрожают Соединённым Штатам или их союзникам. Об этом говорится в опубликованном 24 мая заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
Из документа следует, что в настоящее время Вашингтон оценивает ситуацию с запуском КНДР нескольких баллистических ракет и ведёт консультации «с союзниками и партнёрами».
Ранее стало известно о запуске Северной Кореей трёх баллистических ракет в сторону Японского моря.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство проверит безопасность морских и воздушных судов из-за пусков трёх баллистических ракет, которые были осуществлены КНДР в направлении Японского моря.