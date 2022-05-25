Каракас, 25 мая, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Венесуэльский лидер Николас Мадуро выступил с осуждением планов США отстранить Венесуэлу, Кубу и Никарагуа от участия в Саммите Америк. Об этом он заявил 24 мая в ходе выступления, которое транслировалось в социальных сетях.

Hugoshi Николас Мадуро

По словам главы республики, позиция Каракаса, Гаваны и Манагуа будет услышана, несмотря на попытки Вашингтона помешать этому. Мадуро отметил, что США могут идти на любые меры, но у отстраненных стран «есть свои хитрости», которые позволят им донести свою позицию до остальных.

Он не стал уточнять о чем идет речь, но добавил, что Венесуэлу, Кубу и Никарагуа «не смогли исключить и не смогут», а США «ожидает сюрприз». Венесуэльский лидер также поблагодарил лидеров латиноамериканских стран, которые высказались против исключения Каракаса, Гаваны и Манагуа от участия в Саммите Америк.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая издание The New York Times написало о том, что США столкнутся с «унизительным ударом», если президенты Мексики и Бразилии Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Жаир Болсонару откажутся от участия в Саммите Америк в Лос-Анджелесе.