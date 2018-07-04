Москва, 25 мая, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил исковое заявление ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М», которое ранее связывали с украинским олигархом Игорем Коломойским. Компания, заявившая о самобанкротстве и неподъемных долгах, была взята под наблюдение — первый этап процедуры банкротства, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Как следует из материалов дела, у ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М» «имеются денежные обязательства перед кредиторами в общем размере 264 282 545 рублей, при этом у должника отсутствует имущество, а также денежные средства».

Временным управляющим назначен Олег Бабкин. Следующее заседание, на котором рассмотрят отчёт управляющего и решат судьбу компании, пройдёт 7 ноября 2022 года.

ООО «Торговый дом «Днепроспецсталь-М» создано в 2003 году для оптовой торговли металлами и металлическими рудами. Компания была исполнителем десятка госконтрактов на общую сумму более 300 млн рублей, поставляя товар в том числе для оборонной промышленности. За 2021 год юрлицо получило выручку в размере 4,011 млрд рублей, чистую прибыль в размере 26,8 млн рублей. С 2016 года владеет активом швейцарская компания DSS INTERNATIONAL SA, бенефициары которой не известны. Между тем ранее в открытых источниках среди активов олигарха Коломойского фигурировало «Днепроспецсталь», а DSS — это признанное иностранное сокращение этой компании с Украины. Более того, юридический адрес ООО совпадает с бывшим адресом представительства украинской компании «Днепроспецсталь» в России.

Коломойского в предвыборную президентскую кампанию связывали с Владимиром Зеленским — тогда ещё участником увеселительного шоу «Квартал 95».

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