Рамалла , , 03:36 — REGNUM Не менее 75 палестинцев пострадали в результате столкновений с военными Израиля в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство WAFA.

Государство Палестина

Агентство указывает, что 15 из них получили ранения якобы в результате применения израильскими военными травматического оружия. Еще более 40 пострадали от слезоточивого газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая израильские военные на Западном берегу реки Иордан застрелили 17-летнего палестинского подростка. Еще один житель Палестины получил ранения. Отмечалось, что инцидент произошел в лагере для беженцев в городе Дженин.