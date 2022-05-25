Вашингтон, 25 мая, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден распорядился приспустить флаги на административных и военных зданиях в США в память о жертвах стрельбы в школе в городе Ювалде (Техас). Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

Распоряжение также касается американских дипломатических миссий за рубежом. Ранее в администрации США сообщили, что Байден регулярно получает информацию о расследовании инцидента в Ювалде.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в школу в Ювалде ворвался преступник, открывший огонь по ученикам и сотрудникам учреждения. В результате происшествия погибли по меньшей мере 18 школьников и трое взрослых. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что стрелком является 18-летний местный житель Сальвадор Ромас.