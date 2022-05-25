Красноярск, 25 мая, 2022, 03:24 — ИА Регнум. В среду, 25 мая, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Конец мая. Набережная на ул. Дубровинского

В 07:00 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 25 на 26 мая ожидается до +11… +14 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 5−10 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В четверг, 26 мая, в Красноярске до +20… +24 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +8… +12 °C.

В пятницу, 27 мая, в Красноярске ожидается до +18… +22 °C днём и до +7… +11 °C ночью. Облачно, временами небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 25 мая в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве ожидается аномально-жаркая погода до +27… +35 °C, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более. Сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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