Киров, 25 мая 2022, 03:27 — REGNUM В Кировской области определились с поставщиком партии автобусов для нужд АО «КировПассажирАвтотранс». В ходе конкурентной борьбы начальная цена немного снизилась — с 999,957 млн рублей до 879,9 млн рублей. Контракт планируется заключить с компанией, прописанной в селе Татарии, передаёт ИА REGNUM.
В аукционе на поставку 51 автобуса, выпущенного в 2022 году, приняли участие две компании. Победителем признали ООО «Автобусный- центр Столица», которое в открытых источниках числится официальным дилером ПАО «КАМАЗ» по продажам пассажирских автобусов марки НЕФАЗ.
Компания создана в ноябре 2017 года, прописано в селе Столбище. Владелец — Андрей Смольяков. ООО ранее уже было поставщиком по госконтрактам.
Напомним, транспортные средства должны быть поставлены до 29 июля 2022 года. Они должны быть рассчитаны на перевозку до 90 человек и иметь не менее 26 сидений. Более того, кузов автобусов должен быть белым, а вид используемого топлива — компримированный природный газ (метан).