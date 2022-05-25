Киров, , 03:27 — REGNUM В Кировской области определились с поставщиком партии автобусов для нужд АО «КировПассажирАвтотранс». В ходе конкурентной борьбы начальная цена немного снизилась — с 999,957 млн рублей до 879,9 млн рублей. Контракт планируется заключить с компанией, прописанной в селе Татарии, передаёт ИА REGNUM.

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В аукционе на поставку 51 автобуса, выпущенного в 2022 году, приняли участие две компании. Победителем признали ООО «Автобусный- центр Столица», которое в открытых источниках числится официальным дилером ПАО «КАМАЗ» по продажам пассажирских автобусов марки НЕФАЗ.

Напомним, транспортные средства должны быть поставлены до 29 июля 2022 года. Они должны быть рассчитаны на перевозку до 90 человек и иметь не менее 26 сидений. Более того, кузов автобусов должен быть белым, а вид используемого топлива — компримированный природный газ (метан).