Владивосток, , 03:18 — REGNUM Традиционный якутский национальный праздник встречи лета Ысыах состоится 28 мая во Владивостоке, его отметят в центре отдыха «Юнга» в бухте Емар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Ысыах ЯСИА

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Праздник отметят национальными танцами, обрядами, народными играми Якутии. Пройдёт обряд очищения, обряд благословения и национальный хоровод Осуохай.

Также запланированы праздничный концерт, конкурс на лучший национальный костюм, дегустация блюд якутской кухни, спортивные состязания и молодежная программа.

Праздник приурочен к 100-летию образования Якутской АССР, Году культурного наследия народов России и посвящается дружбе народов и международному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, Ысыах отметили 21 мая в Хабаровском крае.