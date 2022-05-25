Токио, , 03:08 — REGNUM Япония проверит безопасность морских и воздушных судов из-за пусков трех баллистических ракет, которые были осуществлены КНДР в направлении Японского моря. Об этом заявил 25 мая журналистам премьер-министр страны Фумио Кисида.

Фумио Кисида (сс) 首相官邸ホームページ

По словам главы японского правительства, он также дал распоряжение о сборе информации и предоставлении населению Японии актуальных сведений по всем запускам. Кисида отметил, что детали действий Северной Кореи уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Японии объявило, что две из трех ракет выпущенных КНДР упали за пределами японской исключительной экономической зоны. Параметры полета третьего снаряда еще устанавливаются. Токио выразило протест Пхеньяну в связи с запусками.

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