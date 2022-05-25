Москва, 25 мая, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Ещё в одной компании из дивизиона офшорного «Яндекса» — ООО «Яндекс. Доставка Холдинг» сменился директор. С 23 мая 2022 года в ЕГРЮЛ новым руководителем компании числится Дмитрий Масюк, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Само ООО «Яндекс. Доставка Холдинг» является совладельцем оскандалившейся компании «Яндекс. Еда» и ООО «Яндекс. Лавка»

Компания «Яндекс. Доставка Холдинг» принадлежит офшорам — нидерландским компаниям FOODTECH & DELIVERY B. V. и FOODTECH & DELIVERY HOLDING B. V. Один из офшоров является совладельцем «Яндекс. Еды» и «Яндекс. Лавки», в которых российскому ООО принадлежат основные доли.

Дмитрий Масюк, ставший директором ООО «Яндекс. Доставка Холдинг», также руководит и ООО «Яндекс. Лавка». Ранее он был топ-менеджером «Яндекс. Еды» и на сегодня является совладельцем IT-компании — ООО «Труд Си Ай Эс» (второй владелец — Елена Зверева).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместо сбежавшей в Израиль Елены Буниной российскую головную компанию (ООО «Яндекс») с весны 2022 года возглавляет Артём Савиновский. Он ранее также руководил двумя активами IT-гиганта. Обе компании закончили 2021 год с большими убытками.

Ещё один бывший топ-менеджер компании дивизиона — Илья Красильщик — и вовсе стал фигурантом дела о фейках.

За годы работы на российском рынке «Яндекс», корнями уходящий в Нидерланды, имел многочисленные претензии от надзорных органов — ФАС, Роспотребнадзора и транспортных ведомств. Последние через суд пытались запретить агрегатору передавать заказы на перевозку пассажиров лицам, которые не имеют соответствующих разрешений.