Якутск, , 03:01 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 24 мая встретился с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Стороны обсудили безопасное прохождение паводка на территории республики.

Айсен Николаев и Юрий Трутнев Телеграм-канал Айсена Николаева

«Доложил Юрию Петровичу о проводимой работе по минимизации ущерба от паводка и помощи населению — организации пунктов временного размещения, оценке нанесённого имуществу граждан ущербу и работе оперативных групп.

Юрий Петрович распорядился как можно скорее оказать поддержку людям, чьи дома и хозяйство пострадали от наводнения», — сообщил в своём телеграм-канале Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тулагино-Кильдямском районе, микрорайоне Кангалассы и в Промышленном округе отмечается подъем уровня паводковых вод. Подтоплены дворы и дороги. Режим ЧС ввели 23 мая в трех округах Якутска.