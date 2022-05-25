Якутск, 25 мая, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев 24 мая встретился с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Стороны обсудили безопасное прохождение паводка на территории республики.

Телеграм-канал Айсена Николаева Айсен Николаев и Юрий Трутнев

«Доложил Юрию Петровичу о проводимой работе по минимизации ущерба от паводка и помощи населению — организации пунктов временного размещения, оценке нанесённого имуществу граждан ущерба и работе оперативных групп.

Юрий Петрович распорядился как можно скорее оказать поддержку людям, чьи дома и хозяйство пострадали от наводнения», — сообщил в своём телеграм-канале Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тулагино-Кильдямском районе, микрорайоне Кангалассы и в Промышленном округе отмечается подъем уровня паводковых вод. Подтоплены дворы и дороги. Режим ЧС ввели 23 мая в трех округах Якутска.