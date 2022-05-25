Токио, , 03:00 — REGNUM Япония выразила дипломатический протест КНДР за испытательные пуски баллистических ракет, заявил глава японского минобороны Нобуо Киси в ходе пресс-конференции.

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«Это очевидная провокация со стороны Северной Кореи. Это абсолютно неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам», — заявил он.

Киси не исключил, что Пхеньян якобы готовил провокацию к визиту президента США Джо Байдена в Японию и Южную Корею. Он добавил, что по данным японского минобороны, ракеты КНДР пролетели расстояние 300 и 750 километров и упали в Японском море. Максимальная высота полета составила 50 километров. Он подчеркнул, что ущерба для судов не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южная Корея заявила, что КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря утром 25 мая. Подробностей не приводилось.

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