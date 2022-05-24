Токио, 25 мая, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Первая баллистическая ракета, которая была запущена Северной Кореей 25 мая, поднялась на высоту 550 км и пролетела 300 км. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Японии.

Petrică Mihalache Пуск ракеты

Высота полета второй ракеты достигла 50 км. Она преодолела расстояние в 750 км. Оба снаряда упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Параметры полета третьей ракеты пока уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая КНДР запустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты. Подобный запуск Северная Корея провела и 12 мая.