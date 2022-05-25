Техас, США, , 02:53 — REGNUM Информация о возможных русскоязычных гражданах среди пострадавших в результате стрельбы в начальной школе в штате Техас не поступала. Об этом 24 мая сообщила генеральному консульству России в Хьюстоне полиция города Ювалд, где произошла трагедия.

Стрельба из пистолета OpenClipart-Vectors

Генеральный консул России Александр Захаров отметил, что российские дипломаты связались с полицейским управлением города Ювалда. В полиции уточнили, что на данный момент не располагают информацией о том, что среди пострадавших есть русскоговорящие дети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президенту США Джозефу Байдену доложили о стрельбе в начальной школе в штате Техас. Американский лидер готовится сделать заявления по поводу произошедшей трагедии сразу после возвращения в Белый дом после визита в Японию и Южную Корею.

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